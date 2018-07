Napoli vira sobre o Chievo e dorme na liderança do Italiano

O Napoli fez valer a força do mando de campo, venceu o Chievo por 3 a 1, de virada, neste sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. O time agora tem os mesmos 61 pontos da Juventus, mas, por possuir saldo de gols melhor (35 a 33), está provisoriamente na ponta da tabela. A equipe de Turim, entretanto, pode reassumir o topo isolado neste domingo, pois visita a Atalanta.

A caminhada rumo ao topo começou com um susto. Logo aos dois minutos, os visitantes abriram o marcador. Rigoni roubou a bola de Chiriches na frente da área e mandou para as redes. A resposta veio três minutos depois. Ghoulam cruzou rasteiro para Higuaín, que desviou para deixar tudo igual.

Empurrado pelos torcedores, o Napoli passou a pressionar e, aos 19 minutos, teve boa chance para alcançar a virada. Em novo cruzamento de Ghoulam, Higuaín tocou para o gol e acertou a trave direita. A bola só foi balançar a rede mesmo aos 38 minutos. E com jogada brasileira. Jorginho, que nunca atuou profissionalmente em seu país de origem, cruzou pela esquerda e Chiriches cabeceou para marcar.

O Chievo voltou para o segundo tempo sem esboçar reação. O Napoli continuava superior. Higuaín acertou o travessão aos 20. Seis minutos depois veio o terceiro. Allan tocou para Callejón, que tocou na saída de Bizzarri: 3 a 1.

A derrota fez o Chievo estacionar nos 30 pontos e ficar na 14ª posição da tabela. As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Napoli visita o Palermo no próximo sábado, enquanto que o Chievo jogará fora de casa contra o Milan, no domingo.

No outro jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, a Sampdoria venceu o

Hellas Verona por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a 13ª posição, com 31 pontos, se distanciando ainda mais da zona do rebaixamento, hoje encabeçada pelo Frosinone, que tem 23 pontos na 18ª colocação. Já o Hellas Verona segue na lanterna, com 18 pontos.