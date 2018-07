Napoli volta a vencer no Italiano após mais de um mês O Napoli encerrou nesta segunda-feira um jejum de mais de um mês sem vencer no Campeonato Italiano. Jogando em casa, a equipe napolitana bateu o Chievo Verona por 2 a 0 no fechamento da 23.ª rodada da competição. Já a Roma tropeçou diante do Siena e perdeu de 1 a 0.