Napoli x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário da partida

Napoli e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), em partida amistosa que será disputada no Michigan Stadium, em Ann Arbor, no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

Napoli x Barcelona será transmitido pelo site oficial do Barcelona.

O amistoso será o segundo entre as duas equipes nesta semana. Na primeira partida, disputada na quarta-feira, no Hard Rock Cafe Stadium, em Miami, o Barcelona venceu po 2 a 1, com grande atuação do goleiro Neto.

O clube catalão não contará com Lionel Messi, que sentiu uma lesão na panturrilha direita na volta aos treinos e deve se recuperar dentro de duas semanas.

De volta das férias na última sexta-feira, o meia Philippe Coutinho está nos Estados Unidos, mas não entrou em campo nesta quarta-feira. O técnico Ernesto Valverde tem o desejo de aproveitá-lo no segundo amistoso.

O primeiro jogo do time catalão na temporada 2019/2020 será no próximo dia 16, contra o Athletic Bilbao, fora de casa, pela rodada inicial do Campeonato Espanhol. O Barcelona é o atual campeão espanhol.