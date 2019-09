Napoli x Liverpool: Onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Napoli e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio San Paolo, em Napolês, pela primeira rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. A chave tem ainda o Club Genk, da Bélgica, e Salzburg, da Áustria.

Napoli x Liverpool terá transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. O Estado também faz o tempo real da partida.

Pelo segundo ano consecutivo, Napoli e Liverpool vão se enfrentar pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na temporada passada, uma vitória para cada lado pelo placar mínimo. Os ingleses eliminaram os italianos em uma chave que contou também com o Paris Saint-Germain, que avançou como líder.

O técnico Carlo Ancelotti terá dois desfalques importantes no setor ofensivo: Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik, lesionados. Do outro lado, Jurgen Klopp não poderá escalar o goleiro Alison, também machucado. O lateral Andrew Robertson ainda é dúvida.