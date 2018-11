Napoli x PSG: escalações: horário e onde assistir Neymar em ação

Napoli x PSG se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Com Neymar em campo, o time francês precisa da vitória para não se complicar no grupo C do torneio europeu.

Napoli x PSG terá a transmissão da TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. A última rodada da Champions League, PSG e Napoli empataram em 2 a 2. Com o resultado, o Napoli aparece em segundo no grupo, com cinco pontos, e o PSG é o terceiro com quatro. O líder é o Liverpool, com seis.

No Campeonato Italiano, o Napoli vem de goleada por 5 a 1 sobre o Empoli, enquanto o PSG derrotou o Olympique por 2 a 0, pelo Francês.

Escalações Napoli x PSG

O Napoli deve ir a campo para encarar o PSG com Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol e Mario Rui; Allan, Fabian e Hamsik; Callejon, Mertens e Insigne.

Já o PSG deve jogar com Buffon; Meunier, Marquinhos, Kimpembe e Bernat; Verratti, Rabiot, Mbappè, Neymar, Di Maria e Cavani.