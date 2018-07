Nas estreias dos técnicos, Icasa derrota o Ceará Sidney Moraes e Sérgio Guedes fizeram suas estreias na noite deste sábado, mas apenas o primeiro teve motivos para comemorar. Em um jogo bastante equilibrado e com poucos lances de perigo, o Icasa venceu o Ceará por 1 a 0, no Estádio Romeirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral Carlinhos foi autor do único gol da partida.