Nas oitavas, México vê Rafa Márquez fazer história

E por pouco o zagueiro não atingiu uma outra marca que deixaria para trás grandes craques do futebol mundial. Márquez marcou gols em três edições da Copa. Caso tivesse feito em 2002, seria o único a balançar as redes em quatro edições. Por essas e outras, que o técnico Miguel Herrera fez questão de conversar com o jogador assim que assumiu o comando da equipe.

"Quando me deram a oportunidade de ser o técnico, liguei para o Rafa e disse que ele seria meu líder. Precisava de um líder, de alguém para gritar, comandar o time e passar minhas instruções. Assim que desliguei o telefone, não tive dúvidas em dar a braçadeira de capitão para ele. Rafa foi meu primeiro nome na lista dos 23", contou o treinador.

No dia a dia da seleção, Márquez tem um apelido que demonstra bem o respeito dos companheiros. "Ele é o nosso líder. Por isso, ele é chamado de patrão por todos", contou o treinador. A liderança do zagueiro e os bons jogos do México na primeira fase do Mundial fazem até com que Herrera já faça sonhos maiores. "Já estou pensando no Rafa levantando a taça da Copa do Mundo", afirmou.

Rafa Márquez tem 35 anos e se destacou ao atuar de 2003 a 2010 no Barcelona. Atualmente, ele joga no León, do México. Na Copa, o próximo desafio será encarar a badalada Holanda, pelas oitavas de final, neste domingo, às 13 horas, em Fortaleza.