Palmeirenses usam as redes sociais para protestar pela má fase

Na tarde deste domingo, o técnico Cuca chegou à quarta derrota nos seus quatro primeiros jogos como comandante do Palmeiras. A queda, dessa vez, foi a mais forte, 4 a 1 diante do Água Santa, em Presidente Prudente.

Na véspera do jogo, alguns integrantes da principal torcida organizada do time, a Mancha Alviverde, estiveram na Academia de Futebol, na Barra Funda, para cobrar os jogadores pelos maus resultados. "Hoje pela manhã nossa diretoria teve uma conversa produtiva com parte do elenco e comissão técnica do Palmeiras", escreveu a organizada nas redes sociais. "Esperamos que todos os problemas sejam resolvidos em campo e os resultados positivos voltem a aparecer."

As críticas das arquibancadas, no entanto, já apareceram em partidas anteriores, com faixas de protesto. Na partida contra o Red Bull Brasil, a organizada levou faixas ao Pacaembu. Duas delas questionavam as receitas do clube através do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube, e da Crefisa, principal patrocinadora do clube. Esse dinheiro, segundo a manifestação, não estaria sendo usado no elenco, descrito como "de Série B".

Assim como em 2015, a diretoria palmeirense contratou vários jogadores no começo do ano, mas muitos deles ainda não renderam o esperado, a exemplo de Erik e Jean. O meia Régis fez apenas quatro partidas pelo Palmeiras, e o volante Rodrigo nem sequer estreou.

Uma semana antes da derrota para o Red Bull, os muros das bilheterias do Allianz Parque amanheceram pichados na sequência do revés para o Audax. Os questionamentos também foram sobre a suposta falta de investimento do time, agora relacionado às rendas altas que o clube obtém em seu estádio.

Segundo informações do Globoesporte.com, o Palmeiras é o segundo clube no País em arrecadação nesta temporada, ficando atrás apenas do Corinthians. Em oito partidas como mandante, o time recebeu 189.092 torcedores e teve renda bruta de R$ 10.161.105. Em média, são 23.636 palmeirenses e R$ 1.270.138 de lucro por partida.

Ao final da partida contra o Água Santa, domingo, e na segunda de manhã, palmeirenses usaram as redes sociais para criticar a má atuação da equipe.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá o Rio Claro, quinta-feira (31), e o Corinthians, domingo (2), ambos como mandante no Pacaembu. Segundo matéria do Estado, o alviverde perderá sua arena pelo menos 11 vezes neste ano, sendo três clássicos, um deles, justamente o do próximo domingo, contra o Corinthians.

Impressionante o #Palmeiras. Tá na cara que tem algo errado lá. E demitir o técnico não vai resolver. — Tiago Cordeiro (@cronistaesporte) 27 de março de 2016

Eu fico meio revoltada com esses baile q o Palmeiras ta levando — Karolline Goulart (@karollgoulartc) 27 de março de 2016

@DoentesPFutebol 27 de março de 2013: Mirassol 6 x 2 Palmeiras. 27 de março de 2016: Água Santa 4 x 1 Palmeiras (23 do 2º tempo) — Jota (@JoaoFrase) 27 de março de 2016

Esses jogadores do palmeiras não tem vontade. Não tem garra. Um time sem alma. — hicham chacra (@hichamchacra) 27 de março de 2016

Espero ansiosamente pelos jogos do Palmeiras pra ver isso? Respeitem os torcedores e o salário que recebem tenham Vergonha na cara — SANDROCABELEIREIRO (@sandromarcos22) 27 de março de 2016

To aqui esperando sair a lista de jogadores afastados do Palmeiras!!! — Cristiano (@contadorcris) 28 de março de 2016

E quinta é noix no Pacaembu não vai ser esse bando de vagabundo q vai me afastar do estádio. Palmeiras sempre! — daniⓟ (@danidamasco_) 28 de março de 2016

O Palmeiras vai conseguir a façanha de ter que remontar um elenco que já foi todo remontado há pouco tempo. — Sezar (@Sezars) 28 de março de 2016

Palmeiras é só desacerto — Alex Moronari (@alexmoronari_) 28 de março de 2016

Já dizia o poeta, "em alguns momentos é necessário cortar as uvas podres". Espero que a diretoria do Palmeiras faça isso. — Luiz Henrique (@luizpiqui) 28 de março de 2016

A diretoria do Palmeiras é a responsável por esse vexame: trocou um técnico campeão da Copa do B, e que entende o mínimo, por Cuca! Jesus! — Márcio Duarte Cutrim (@cutrim_marcio) 28 de março de 2016

Enquanto isso Salles começa o ano como reserva depois de destruir na copa do Brasil! — Palmeiras_VK (@Palmeiras_VK) 28 de março de 2016

@SEPalmeiras gostaria de saber aonde o Palmeiras está ficando mais forte? Só jogadores ruins, dinheiro jogado fora quero meu Palmeiras forte — Tafarel Veronez (@tafarelveronez) 28 de março de 2016

Um time q entra em campo com Dracena, Lucas, Egídio e Rafamarques não merece 3 pontos! — Palmeiras_VK (@Palmeiras_VK) 28 de março de 2016

Não está sendo fácil trabalhar hoje. Obrigado, Palmeiras! Eu e mais 18 milhões de alviverdes somos motivo de piada por sua causa! — O Porco Corneta (@oporcocorneta) 28 de março de 2016