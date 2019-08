Nas redes sociais, Ademir da Guia pede reação rápida ao Palmeiras e Marcos faz piada

A eliminação do Palmeiras na Libertadores mobilizou tanto ídolos quanto ex-jogadores do clube e de rivais nas redes sociais assim que o time alviverde caiu para o Grêmio nas quartas de final. O ex-meia Ademir da Guia pediu uma reação rápida ao clube, enquanto o ex-goleiro Marcos brincou com a situação.

"A dor é passageira, mas o orgulho de torcer para o Palmeiras é eterno. Domingo vocês têm uma nova oportunidade de dar a volta por cima. Nos encham de orgulho novamente!", pediu Ademir, através do Twitter. Na próxima partida, o alviverde enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Já Marcos adotou outra estratégia ao postar uma foto fantasiado de um personagem do programa Escolinha do Professor Raimundo. "Amanhã vou ter que sair na rua disfarçado! Ninguém vai zoar o Seu Boneco né? Maldade!", brincou. Na sequência, ele afirmou que sempre ouvia muitas brincadeiras dos rivais quando o Palmeiras perdia justamente por também brincar quando o time ganha.

O Palmeiras fez 1 a 0 no Grêmio em Porto Alegre e chegou a abrir o placar no Pacaembu, mas sofreu a virada apenas sete minutos depois. Assim, acabou sendo eliminado do torneio continental pelo critério dos gols fora de casa.

RIVAIS

Nas redes sociais, o ex-jogador Neto aparece em um vídeo com a camisa do Grêmio e cantando trechos do hino do clube gaúcho, ofendendo Felipão e Felipe Melo. Na tarde desta quarta-feira, ele provocou o Palmeiras usando adereços do personagem infantil Peppa Pig no programa Os Donos da Bola, na Rede Bandeirantes.

CRAQUE NETO VESTIDO DE PEPPA NUM FALEI?? NUM FALEI???? CHUPA FELIPÃO QUEM QUE É O BOBÃO pic.twitter.com/C9ixz6kxoa — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) August 28, 2019

Outro ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca gravou um vídeo durante um jantar de negócios no qual ressalta que o Corinthians tem dois títulos mundiais e o Palmeiras, segundo a Fifa, não tem nenhum. Dinei foi outro ex-atleta corintiano que gravou um vídeo dando risada e comentando que 'o Palmeiras não tem mundial'.