Nas redes sociais, alemães revelam sentimento após título

Alguns jogadores da Alemanha já falaram sobre o título, recém conquistado no Rio de Janeiro depois de final com a Argentina no Maracanã. Os atletas usaram as redes sociais para demonstrar a alegria de levantar a taça da Copa do Mundo.

Além de Lukas Podolski, o Matthias Ginter também publicou foto com a chanceler Angela Merkel e escreveu: "Sem palavras".

O goleiro Manuel Neuer, eleito o melhor na posição no torneio disputado no Brasil, foi além. "Nós somos campeões do mundo! Toda a Alemanha é campeã do mundo! Estamos orgulhosos! E agora comemorando muito! Obrigada a todos os envolvidos", publicou com uma foto segurando a bandeira de seu país.

Özil considera este como o dia mais importante de sua vida. No Twitter, o jogador postou uma foto segurando o troféu e ainda "que incrível sentimento".