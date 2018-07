Nas redes sociais, jogadores de Brasil e Itália comemoram vitórias

SÃO PAULO - Os primeiros classificados para as semifinais da Copa das Confederações, Brasil e Itália, demonstraram seu contentamento com os resultados vitoriosos nas partidas desta quarta-feira.

Do lado brasileiro, Neymar, Luiz Gustavo e Marcelo vibraram com o 2 a 0 diante do México e elogiaram a torcida que compareceu ao Castelão.

Alguns jogadores da Itália, que protagonizaram um espetáculo dentro de campo contra o Japão, também deixaram suas impressões sobre o 4 a 3 e a classificação para a próxima fase do campeonato.

Reunimos os comentários por meio da ferramenta Storify.