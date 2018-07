Nas redes sociais, jogadores exibem troféu da Copa das Confederações

SÃO PAULO - Ainda no Maracanã, os agora tetracampeões da Copa das Confederações celebram o título e exibem o troféu do torneio. Muito felizes por baterem a Espanha, alguns jogadores já postam fotos e comentários sobre o feito nas redes sociais.

A equipe também foi parabenizada por colegas do esporte, como Leandro Damião, cortado pouco antes do campeonato e o Rei do Futebol. "Parabéns Brasil. Eu amo o meu país! Que Deus abençoe eternamente o Brasil", disse Pelé em sua conta no Twitter.

Veja as fotos dos jogadores e outras mensagens, reunidas por meio da ferramenta Storify.