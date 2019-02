Nas redes sociais, torcida do São Paulo culpa Nenê por má fase

Em meados de setembro do ano passado, quando o São Paulo ainda brigava pelo título do Campeonato Brasileiro, Nenê vivia um caso de amor com a torcida tricolor. Um dos líderes de gols e assistências da equipe na temporada, era idolatrado nas redes sociais a cada post que fazia. Meses depois, a lua de mel acabou. O camisa 10 é tido atualmente como um dos responsáveis pela má fase do clube, que na quarta-feira corre sério risco de ser eliminado precocemente da Libertadores.

Nos perfis públicos do jogador, os elogios deram lugar a críticas, xingamentos e insinuações de que o atleta teria sido o responsável pela queda de Diego Aguirre, a cinco rodadas do fim do Brasileirão, após o São Paulo ter entrado em curva descendente no torneio. Situação bem diferente da vivida há poucos meses, quando um fã mais empolgado chegou a tatuar na perna a popular "chapada do Nenê", bordão que virou mania após vídeo de um treino da equipe viralizar na web.

Nenê é ruim de grupo?

Na última temporada, Nenê colecionou alguns episódios que repercutiram mal no vestiário, fruto de sua insatisfação ao ser substituído ou nem sequer utilizado em determinados jogos. Contra o Flamengo, por exemplo, quando passou a partida toda no banco, deixou o Morumbi antes de todos. Posteriormente, pela sua postura no caso, seria chamado de "mimado" pelo então coordenador de futebol, Ricardo Rocha.

Na visão de alguns torcedores que comentam as postagens do meia, foi esse ruído entre ele e o uruguaio que acabou resultando na demissão do treinador, o que Nenê já negou publicamente mais de uma vez.

Fato é que, internamente, no CT da Barra Funda, já há quem ache melhor o jogador dar um tempo nas postagens para evitar os "cornetas". O último post que ele fez, antes da derrota para a Ponte Preta, sábado (9), por 1 a 0, rendeu uma enxurrada de insultos. Há quem queira a sua saída e outros pedem ao jogador para "honrar o manto". Vale lembrar que, após a partida, o camisa 10 não quis conceder entrevista na saída do campo, alegando que os jornalistas só o procuravam quando o São Paulo perdia.

'Pacote Nenê' não tem rendido o esperado

Lugano, superintendente de relações institucionais do clube e figura com voz ativa no vestiário, também se manifestou na ocasião do episódio da partida contra o Flamengo, quando alegou que ao contratar o jogador, o São Paulo já estaria ciente do "pacote Nenê". "Já joguei com Nenê. Conheço muito bem. O mesmo biquinho que faz no São Paulo, ele fazia comigo no Paris, fazia no Catar, fazia sempre. Quando Nenê chegou ao São Paulo, já veio com isso... No pacote Nenê está incluído o biquinho quando não joga", declarou.

A questão é que o tal pacote era tolerado enquanto, em campo, o meia resolvia as partidas e conduzia o time a um patamar competitivo. Em 2019, com o São Paulo acumulando atuações horrorosas e Nenê sendo parte do conjunto da obra, o que tem saltado aos olhos é apenas o lado negativo desse "presente".