Nascido no Brasil, Pepe vê chance de entrar para história de Portugal

Um dos jogadores mais experientes da seleção de Portugal, com 33 anos, Pepe se mostrou ansioso neste sábado ao comentar sobre a final da Eurocopa diante da anfitriã França, no domingo. Nascido no Brasil, o zagueiro vê agora uma oportunidade de entrar para a história no Velho Continente.

"Este é um jogo de entrar para a história e que podemos dar uma alegria aos portugueses. Vão jogar 11 milhões de portugueses e haverá 11 jogadores com uma vontade tremenda de fazer história", comentou Pepe.

Pepe nasceu em Maceió (AL) e estreou como jogador profissional pelo Marítimo, de Portugal, antes de seguir para Porto e Real Madrid, onde atua desde 2007. Pela seleção portuguesa, o defensor faz sua terceira Eurocopa.

Recuperado de lesão após desfalcar Portugal na semifinal contra o País de Gales, Pepe confirmou o retorno ao time titular. O zagueiro alerta para o desempenho de Antoine Griezmann, mas pede atenção ao coletivo da França.

"Griezmann evoluiu muito no Atlético de Madrid, ele é um jogador de grande qualidade e muito importante para a França, mas nós temos de concentrar no coletivo em vez de em um jogador", completou.

POLÊMICA DE IDADE DE JOVEM PROMESSA - O atacante Renato Sanches tenta dar fim à polêmica quanto à sua idade. Destaque da seleção portuguesa e recém-contratado pelo Bayern de Munique para a próxima temporada, o jovem foi acusado por dirigentes do Sporting de não ter 18 anos, como alega.

No entanto, o Diário de Notícias, de Portugal, divulgou neste sábado a certidão de nascimento de Sanches, com o registro de entrada de sua mãe no Hospital de Amadora-Sintra de Maria. De acordo com o documento, ele nasceu às 15h25 do dia 18 de agosto de 1997.