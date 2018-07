Nasri diz que dessa vez Manchester City jogará sem medo do Barcelona

O meia Samir Nasri assegurou nesta segunda-feira que o Manchester City vai encarar o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com uma postura bem diferente da adotada na temporada passada. Naquela oportunidade, nesta mesma fase da competição, o time inglês perdeu os dois jogos para a equipe espanhola e acabou sendo eliminada com um placar global de 4 a 1.

O confronto anterior foi o primeiro do Manchester City em um mata-mata da Liga dos Campeões. E Nasri admitiu que a postura da equipe não foi a ideal. "Acho que os respeitamos muito. Nós não tínhamos experiência suficiente para competir com um clube como este. Esse ano é totalmente diferente. Não vamos ter medo".

O técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, adotou discurso parecido ao do seu jogador e destacou que pedirá aos seus jogadores para valorizarem a posse de bola no duelo desta terça-feira na Inglaterra. "O principal é manter a posse de bola, tentar ter a bola o máximo possível e estarmos concentrados nos 90 minutos", disse.

Pellegrini minimizou o recente tropeço do Barcelona, que foi derrotado pelo Málaga por 1 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. "Não sei como estão eles, mas estou convencido de que veremos o verdadeiro Barcelona, o que luta pela Liga dos Campeões", comentou.