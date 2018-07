Nasri é eleito melhor jogador francês de 2010

O meia Samir Nasri, do Arsenal, foi eleito o melhor jogador francês do ano, em votação promovida pela revista France Football, mesmo sem ter sido convocado para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul.

O jogador ficou de fora da campanha francesa no último Mundial por opção do técnico Raymond Domenech. Com isso, acabou escapando de ficar marcado pelo fiasco da seleção, que, após uma campanha marcada por polêmicas, foi eliminada ainda na primeira fase.

Nasri, de 23 anos, vive grande fase no Arsenal, principalmente na atual temporada. Ele assumiu o papel de criador do time inglês e tem, inclusive, marcado seus gols. Já foram dez entre partidas do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões da Europa.

O novo treinador da seleção francesa, Laurent Blanc já havia dito que o meia era o melhor jogador francês em atividade. Ele venceu a eleição com 99,5 pontos, deixando Malouda, com 90, e o goleiro Lloris, com 83, na segunda e terceira posições respectivamente. O vencedor em 2009 foi o meia Gourcuff, na época no Bordeaux.