Nasri pede desculpas aos torcedores por xingamentos

O técnico Laurent Blanc e a Federação Francesa de Futebol (FFF) criticaram o comportamento de Nasri, que poderá ser punido pelos xingamentos. "Os torcedores e em especial as crianças devem saber que eu lamento que a minha linguagem possa tê-los chocado", escreveu o meia em seu perfil no Twitter. "Eu amo (a seleção francesa), o futebol, e tenho um profundo respeito pelos torcedores", completou Nasri, que não se desculpou com o repórter. "Eu vou explicar melhor quando chegar a hora".

A FFF deve se reunir na próxima semana para discutir o caso de Nasri. O meia do Manchester City, que entrou durante o segundo tempo do jogo contra a Espanha, teve um relacionamento tenso com a imprensa francesa em todo o torneio.

Depois de marcar um gol no empate por 1 a 1 com a Inglaterra, na estreia da sua equipe no torneio continental, Nasri correu em direção à lateral na comemoração e gritou "cala a boca" em francês. Ele levou então seu dedo nos lábios para pedir silêncio a um jornalista. "Há um problema entre Nasri e a imprensa. Essa é a verdade", disse Blanc, depois do jogo com a Espanha.