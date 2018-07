Nasri revela gravidade de lesão e desfalca o City por mais três meses

"O que não mata, te faz mais forte. Estarei de volta melhor do que nunca em três meses", escreveu o meia em sua conta no Instagram. Nasri sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais na goleada or 5 a 1 diante do Bournemouth, há cerca de um mês, no dia 17 de outubro.

A lesão vem em péssima hora para Nasri, uma vez que ele já vinha sofrendo com a enorme concorrência do elenco do Manchester City nesta temporada. No clube desde 2011, o meia talvez venha passando por seu pior momento. Em 2015/2016 ficou a maior parte das partidas no banco e atuou em somente oito delas.