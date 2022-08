Nasser Al-Khelaifi mostra empolgação com o 'novo' PSG: 'Sentimos que algo mudou'

O início promissor de temporada sob o comando de Christophe Galtier renovou as esperanças do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, em concretizar, enfim, o sonho de conquistar a Liga dos Campeões da Europa após frustrantes tentativas. O dirigente estava bastante confiante em grandes resultados após o sorteio da fase de grupos em Istambul. Os franceses estão no Grupo H, ao lado de Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

"Estamos muito felizes por estar aqui, esta é a melhor competição e tudo é maravilhoso", afirmou, após o sorteio. "Espero que o elenco soe a camisa. Vamos trabalhar cada jogo, cada treino a 200%, fazermos o máximo, jogo a jogo, até o fim", seguiu, confiante em ir bem além das oitavas da temporada passada.

Nasser Al-Khelaifi foi além. "Não sei para onde vamos, mas é claro que todos querem ir o mais longe possível. O objetivo é vencer todos os jogos, focado, com a cabeça fria. Acho isso muito importante", declarou.

Na visão do presidente do PSG, a mudança de treinador e o bom iniciou das estrelas é um sinal de ano melhor. "Sentimos algo mudar, é claro. Ele (Galtier, substituto de Mauricio Pochettino) identificou o estilo de jogo do nosso time, há algo que mudou. Mas é apenas o começo, temos muito trabalho a fazer, há muitas coisas para trabalhar, foram apenas três partidas (na verdade, quatro). A temporada é longa."

O PSG já conquistou a Supercopa da França com 4 a 0 no Nantes e goleou os três adversários encarados pelo Francês, com 17 gols anotados e brilho de Neymar, Messi e Mbappé. A confiança é tão grande que Al-khelaifi até minimiza a briga entre o brasileiro e o francês.

"Não, não, não tem problema. A mídia que diz isso. Posso discutir com meu irmão, minha irmã, é normal. Eles são bons amigos, muito bons companheiros e sempre serão bons companheiros", garantiu.