Natel não disfarça decepção com má atuação do Corinthians: 'Não há o que dizer'

Um dos poucos jogadores que tiveram uma boa atuação no time do Corinthians durante o empate, por 0 a 0, com o Atlético-GO, Léo Natel não conseguiu disfarçar a decepção por mais um mau resultado da equipe dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

"Não há o que eu possa dizer neste momento. A gente fica muito triste porque sabia que seria muito importante ter vencido este jogo dentro de casa", disse o jogador, responsável por boa parte das jogadas de ataque do time.

"Nós temos de continuar o trabalho porque só assim a gente vai conseguir reverter isso tudo e retornar às vitórias que são muito importantes para a gente", disse o atleta, ainda no gramado da Neo Química Arena, bastante constrangido.

Com 13 pontos, em 12 jogos, o Corinthians é apenas o 14º colocado, com um aproveitamento de 36,1% dos pontos disputados. O time volta a campo no sábado, às 21 horas, em Bragança Paulista, quando terá pela frente o Red Bull Bragantino. O técnico Dyego Coelho poderá contar com o retorno do lateral-direito Fágner, que cumpriu suspensão frente ao Atlético-GO.