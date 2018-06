Nathan chega em forma e passa a ser opção para a defesa da Ponte Preta

A Ponte Preta já conta com o zagueiro Nathan, revelado pelo Atlético Mineiro. O jogador esteve nesta quinta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), onde realizou uma bateria de exames médicos e até já treinou. Ele assinou contrato até o final desta temporada.

O defensor, de 20 anos, só defendeu o Atlético Mineiro neste início de carreira, integrando, inclusive, o elenco principal que conquistou o título estadual em 2017. Pela equipe de base, foi duas vezes campeão da Copa do Brasil - pelo Sub-17 e pelo Sub-20.

Na Ponte Preta, ele chega para brigar por uma posição entre os titulares, hoje os zagueiros Renan Fonseca e Luan Peres. Reynaldo e Wesley Matos também fazem parte do time comandado pelo técnico Eduardo Baptista.

A Ponte Preta conquistou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira ao derrotar a Internacional, de Limeira (SP), pelo placar de 1 a 0, em Campinas. Esta foi a primeira vitória do time na temporada dentro do seu estádio. Em seis jogos foram um triunfo, duas derrotas e três empates.

"Vínhamos de um jogo muito bom (0 a 0) contra o Palmeiras, onde os enfrentamos de igual para igual e tivemos um bom desempenho e um bom futebol. Diante da Inter não tivemos um futebol vistoso, mas foi o time da superação. Após 48 horas (na verdade 72 horas) de um jogo pesado, entramos em campo, buscamos, tivemos a paciência de buscar os espaços, não nos expor e lutamos até o final", disse Eduardo Baptista.

O time agora se prepara para enfrentar o Mirassol, neste domingo, às 19h30, em Mirassol (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time campineiro divide a liderança do Grupo B com o São Paulo - cada um com 10 pontos.