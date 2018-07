Nathan elogia arena e lembra época de torcedor do Palmeiras Um dos jogadores mais emocionados por treinar no novo Allianz Parque era o zagueiro Nathan. Palmeirense fanático, ele já foi diversas vezes ao antigo Palestra Itália, mas nunca chegou a atuar no estádio enquanto defendeu as categorias de base do Palmeiras. Entretanto, o jovem defensor de 19 anos guarda boas recordações da casa alviverde.