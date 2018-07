Nathan recebe duas partidas de suspensão no Palmeiras O zagueiro Nathan foi julgado nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, pela expulsão contra o Figueirense, no dia 28 de setembro, e acabou sendo punido com dois jogos de suspensão. Entretanto, a pena não deve atrapalhá-lo no time do Palmeiras, já que ele vai cumprir a pena em duelos que já estaria fora.