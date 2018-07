Nathan se vê preparado para ser titular no Palmeiras

O primeiro jogador do Palmeiras a ser escalado para dar entrevista coletiva à imprensa depois da goleada sofrida por 6 a 0 para o Goiás, no último domingo, foi o zagueiro Nathan, de apenas 19 anos. Recém-promovido ao time profissional, o defensor admitiu nesta terça-feira sentir o nervosismo e a pressão pelo mau momento da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas garantiu que mesmo novato, tem condições de ser titular da defesa.

"Tenho só 19 anos e tenho que passar por essa fase ruim do Palmeiras. Se com pouca idade já venho aqui para dar entrevista e dar a cara para bater, qualquer um do grupo tem condições de suportar a pressão. Sou novo, mas venho aqui falar pelo Palmeiras", disse o jogador. Nathan será titular novamente na próxima quinta-feira ao lado de Lúcio, contra o Vitória, no Pacaembu, em substituição aos lesionados Tobio e Victorino.

O jogador admitiu que para quem veio das categorias de base, como ele, é difícil se adaptar à rotina do profissional. "Estava acostumado a jogar na base com 60 pessoas assistindo e 50 delas eram da família. Minha vida mudou muito nas últimas três semanas, tive de me adaptar muito rápido", contou. Entre as novidades, o zagueiro destacou as viagens de avião com o restante do elenco.

Nathan disse que tem recebido muito apoio do elenco para se ambientar rapidamente ao profissional e destacou que para o Palmeiras se livrar da ameaça de rebaixamento vai precisar se unir e ter autoconfiança. "Se a gente não acreditar em nós mesmos, não vamos sair dessa situação. Se entrarmos em campo pensando que o time já está quase caindo pra segunda divisão, não vai dar certo", afirmou.