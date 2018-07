Naturalizado, goleiro Guilherme é convocado para seleção russa O goleiro Guilherme, com passagem pelo Atlético Paranaense, foi incluído na lista de convocados da seleção da Rússia nesta sexta-feira. Naturalizado no ano passado, o jogador brasileiro faz parte de uma leva de atletas que o futebol russo vem incorporando, de olho na Copa do Mundo que sediará em 2018.