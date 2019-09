Naturalizado chinês, Elkeson estreia pela seleção e marca dois gols

O atacante brasileiro Elkeson, ex-Vitória e Botafogo, iniciou nesta terça-feira de forma muito positiva a carreira como jogador da seleção chinesa. Após cumprir o processo de naturalização, adquirir os documentos do país e mudar o nome para Ai Kesen, ele estreou pela equipe em partida contra as Ilhas Maldivas, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e marcou dois gols na vitória por 5 a 0.

LEIA TAMBÉM > China prepara mutirão para naturalizar cinco brasileiros para a seleção

Elkeson foi a grande novidade do técnico italiano Marcello Lippi para os últimos compromissos e foi titular na partida disputada na capital das Maldivas, Malé. Em partida que marcou a estreia das duas equipes pelas Eliminatórias, a China não teve dificuldades. O time abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e na etapa final marcou outras três vezes. O atacante brasileiro anotou os dois últimos, um deles de pênalti.

Quem também anotou na vitória foi a grande estrela chinesa, o atacante Wu Lei. O jogador de 27 anos pertence ao Espanyol, de Barcelona. A China volta a ter compromissos pelas Eliminatórias em outubro, ao enfrentar Filipinas, também fora de casa.

Elkeson está na China desde 2013, é ídolo do Guangzhou Evergrande e é o primeiro jogador brasileiro a defender o país asiático. Como mostrou o Estado em agosto, a China prepara uma série de naturalizações de estrangeiros para reforçar a equipe. Somente brasileiros são cinco. O país conta ainda com a naturalização de um inglês, Nico Yennaris, e um norueguês, John Saeter.

Além de Elkeson, a China vai contar também com Ricardo Goulart, também do Guanghzou Evergrande, Alan, do Tianjin Tianhai, Aloísio, do Guangdong Tigers, e Fernandinho, do Hebei Fortune. Todos já iniciaram o processo de naturalização e poderão defender a equipe em breve. Para isso, vão precisar adquirir documentos chineses, renunciar à cidadania brasileira e adquirir um nome chinês.