Náutico abre 2 a 0, cede empate e deixa a ponta escapar

Por não ter conseguido segurar o resultado, o time da casa teve que se contentar com apenas um ponto e com a vice-liderança provisória. Os pernambucanos somam 11 pontos, enquanto o América tem apenas três pontos, em 17.º lugar, dentro a zona do rebaixamento.

Com o apoio da torcida, o Náutico saiu na frente aos 13 minutos do primeiro tempo. O árbitro marcou pênalti de Douglas sobre o atacante Evando. Na cobrança, o lateral Zé Carlos bateu no canto esquerdo do goleiro e botou os donos da casa em vantagem.

O segundo gol só saiu no segundo tempo. Aos 23 minutos, Élton cruzou da direita para Zé Carlos, que subiu sozinho e cabeceou para as redes. Tudo parecia liquidado, apesar da expulsão do zagueiro Walter.

Contudo, o América reagiu e buscou o empate, surpreendendo os anfitriões. Aos 32, Flávio Recife mandou para as redes, contando com uma falha do goleiro Rodrigo Carvalho. Oito minutos depois, Rodrigo Dantas acertou o ângulo e garantiu o empate.

Na sexta rodada, o Náutico vai enfrentar o São Caetano, fora de casa, na terça-feira, às 19h30. O América-RN vai visitar o Duque de Caxias no mesmo dia, às 21h50.

Ficha Técnica:

Náutico 2 x 2 América-RN

Náutico - Rodrigo Carvalho; César Prates, Walter, Vinícius e Zé Carlos; Élton, Ramirez, João Henrique (Diego Bispo) e Carlinhos Bala; Bruno Meneghel (Rodrigo Pontes) e Evando (Cristiano). Técnico: Alexandre Gallo.

América-RN - Fabiano; Émerson, Douglas, Edson Rocha e Asprilla (Thoni); Elielton (Assis), Tarracha, Juninho e Saulo (Rodrigo Dantas); Flávio Recife e Adriano Magrão. Técnico: Gilmar Iser.

Gols - Zé Carlos (pênalti), aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 23 minutos do segundo tempo. Flávio Recife, aos 32, e Rodrigo Dantas, aos 44 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Evando, Cristiano (Náutico); Adriano Magrão, Assis e Edson Rocha (América-RN).

Cartão vermelho - Walter (Náutico).

Árbitro - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

Renda - R$ 78.870,00.

Público - 10.763 pagantes.

Local - Estádios dos Aflitos, em Recife (PE).