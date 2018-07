Náutico acerta empréstimos de Patrick Vieira e Stéfano Yuri

Em menos de duas horas, o Náutico oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de dois jogadores vindos dos grandes clubes paulistas. A equipe alvirrubra vai contar até o fim do ano, por empréstimo, com o meia Patrick Vieira, do Palmeiras, e com o atacante Stéfano Yuri, revelação do Santos.

O meio-campista tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Ele chegou a ser emprestado para o Yokohama, do Japão, em 2013, e passou praticamente a última temporada inteira encostado no clube. Com o pacotão de reforços contratados para 2015, ficou definitivamente sem espaço no Palestra Itália.

Já Stéfano Yuri é um dos garotos que ajudaram o Santos a conquistar o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2013 e 2014. Aos 20 anos, porém, ele não vingou como esperado e vai ganhar experiência no Náutico.

Entre os reforços do time pernambucano para a temporada estão o volante Fillipe Soutto (emprestado pelo Atlético-MG), o meia Ronny (ex-Botafogo e Palmeiras) e os zagueiros Leandro Euzébio e Elivélton, ambos ex-Fluminense.