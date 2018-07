Náutico admite perder meia Rhayner para o Fluminense

"É complicado concorrer com um clube como o Fluminense", disse o dirigente. O agente de Rhayner, Eduardo Uram, confirmou o interesse do Tricolor e de outros clubes. A diretoria do Flu, no entanto, informou que só vai se pronunciar quando houver uma negociação oficializada.

Nesta terça, o presidente do clube, Peter Siemsen, voltou a dizer que não vai aliciar o argentino Conca, que tem contrato com o Guangzhou Evergrande, da China. "Ele tem contrato em vigor, uma multa que fica difícil negociar. O Conca tem que resolver diretamente, o clube não pode aliciar jogador", disse. "Então nesse caso o Fluminense aguarda, com carinho", afirmou Siemsen à rádio Brasil.