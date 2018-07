Náutico anuncia contratação do técnico Jorginho

Jorginho estava sem trabalhar desde abril, quando foi demitido do comando do Bahia, clube que no ano anterior ajudou a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No Náutico, o técnico terá a mesma missão, pois o time faz péssima campanha no torneio nacional e está na lanterna, com apenas oito pontos somados em 12 jogos.

Além do Bahia, Jorginho, de 48 anos, também acumula passagens no comando do Palmeiras, Goiás, Ponte Preta, Portuguesa e Atlético Paranaense. Agora, vai dirigir o Náutico e iniciará o seu trabalho na tarde desta sexta-feira, quando será apresentado no CT Wilson Campos, em horário ainda a ser definido.

Antes de Jorginho, o Náutico foi dirigido por outros quatro técnicos em 2013. O time pernambucano começou o ano sob o comando de Alexandre Gallo, que optou por deixar a equipe para assumir a coordenação das categorias de base da seleção brasileira. Depois, o time pernambucano foi treinado por Vágner Mancini, Silas e Zé Teodoro, demitido na última quarta-feira após a derrota por 3 a 0 para o Criciúma, fora de casa.

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro e agora sob o comando de Jorginho, o Náutico volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai encarar o Fluminense na Arena Pernambuco, pela 15ª rodada.