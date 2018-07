Náutico anuncia saída de Milton Cruz após 12 jogos à frente da equipe

O Náutico confirmou, em nota publicada no site oficial do clube, a saída do treinador Milton Cruz e do auxiliar Ivan Izzo da equipe, após reunião entre o técnico e membros da diretoria. De acordo com o clube, houve acordo entre as partes devido à readequação financeira pela qual o Náutico terá de passar para a sequência da temporada.

Milton Cruz, por sua vez, em nota emitida por sua assessoria de imprensa, explicou os motivos que o tiraram do time alvirrubro, logo após a derrota por 2 a 1 para o Santa Cruz no primeiro jogo que define o terceiro colocado do Estadual. O comandante revelou que não houve proposta para que a comissão técnica permanecesse.

"Ontem (sábado), após o jogo da decisão do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, fomos chamados pelo novo diretor de futebol do Náutico, Emerson Barbosa, para uma reunião. Nessa reunião nos foi colocado a situação de dificuldade financeira do clube e que em face a essa realidade o Náutico estava nos dispensando. Não houve nenhuma proposta e nem negociação para nossa permanência. Que isso fique bem claro. Houve uma dispensa", afirmou o treinador.

Milton Cruz revelou, ainda no texto divulgado sobre a sua saída, que problemas com atrasos de salários interferiram no rendimento do elenco e de funcionários do departamento de futebol do clube nos 80 dias que comandou a equipe - foram 12 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

"Trabalhamos com um grupo de atletas dedicados e inteiramente comprometidos com o clube e com o trabalho. Agradecemos o empenho de todos, mas a falta de pagamentos salariais criou muitas situações internas de total conhecimento dos antigos e atuais dirigentes. Atletas e demais funcionários do clube, também vivem o mesmo problema. Isso gera muito desconforto e dificuldade na condição de um trabalho", completou Milton Cruz.