Náutico anuncia venda do atacante Thiago para o Flamengo

O elenco do Flamengo está concentrado no Mundial de Clubes da Fifa, último desafio do clube antes das férias, mas a diretoria já está planejando a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o Náutico confirmou a venda do atacante Thiago, de apenas 18 anos, ao time carioca, que ainda não oficializou o acerto.

"Acaba de ser concluída a negociação entre Náutico e Flamengo, acertando a transferência do atacante Thiago, de 18 anos, para o clube carioca", anunciou o clube pernambucano, em seu site.

O Náutico disse não revelar os detalhes da transação a pedido do Flamengo, que colocou uma cláusula de confidencialidade na negociação. Mas, no início da semana, a diretoria do time do Recife havia indicado que pretendia vender o atleta por 3 milhões de euros (cerca de R$ 13,7 milhões).

O clube de Pernambuco fez questão de destacar em seu site que a negociação é a de "maior porte" já realizada pelo time. O Náutico alega que manterá 18% dos direitos econômicos do atleta, revelado na base do time - ele subiu ao time profissional no início deste ano.

No clube carioca, Thiago deve reforçar o elenco sub-20 para a disputa do início da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Fla contará com seus principais jogadores somente no decorrer do torneio porque as férias do elenco começarão atrasadas, em razão da disputa do Mundial de Clubes, no Catar.