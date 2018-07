Náutico aposta na força da torcida diante do Palmeiras

Jogando em casa, o Náutico já somou 10 vitórias, dois empates e duas derrotas nesta edição do Brasileirão - aproveitamento bem diferente que tem como visitante, com apenas um jogo vencido em 15 disputados. Assim, com a força que mostra nos Aflitos, o time pernambucano tem hoje 37 pontos no campeonato.

Como o Palmeiras é um dos times que ocupam a zona de rebaixamento, ganhar neste domingo fará com que o Náutico abra ainda mais vantagem sobre aqueles que lutam para não cair. Por isso, a ordem é pressionar o adversário e conquistar a vitória. "Temos que ter cuidado com a bola parada, o ponto forte do Palmeiras", alertou o zagueiro Jean Rolt.

Com dores musculares, Jean Rolt é dúvida para o jogo deste domingo - se não tiver condições, deve ser substituído pelo volante Josa, pois os zagueiros Ronaldo Alves, Alemão e Marlon ainda se recuperam de contusão. Mas o técnico Alexandre Gallo terá o retorno do volante Elizarlos e do atacante Kieza, que estavam com problemas musculares e não participaram da derrota para a Ponte Preta na última rodada.