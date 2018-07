Náutico arranca empate nos acréscimos contra o Bragantino e se mantém no G4 O Náutico perdeu os 100% de aproveitamento, mas continua invicto como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gol de pênalti do atacante Bergson nos acréscimos, o time pernambucano arrancou um empate suado com o Bragantino por 1 a 1, neste sábado. O duelo, válido pela 10.ª rodada, foi realizado no estádio do Arruda, no Recife.