Náutico avança às quartas e também classifica o Atlético-AC na Série C

O Náutico não deu chance ao azar e assegurou sua classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, ao bater o ABC por 2 a 0, na Arena Pernambuco, pela 17.ª rodada, a penúltima da fase de classificação. Além de se isolar na liderança do Grupo A, com 30 pontos, o time também garantiu a passagem de fase do vice-líder Atlético-AC, com 27.

Essas vagas foram asseguradas porque o ABC, com 21 pontos e em quinto lugar, não pode mais superar os dois primeiros colocados na última rodada. Mas ainda tem chances remotas de ficar com uma das vagas, pois está atrás de Santa Cruz e Botafogo-PB, ambos com 24 pontos e com um jogo a menos.

O jogo em Recife não foi tão fácil como o placar indica. Os gols da vitória saíram apenas na parte final do segundo tempo, aos 32 minutos, com Ortigoza, e aos 43, com Luiz Henrique.

No Grupo B, a briga neste sábado foi para evitar o rebaixamento. Em Juiz de Fora (MG), com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Tupi venceu o Volta Redonda por 2 a 1 e segue vivo na luta contra a degola. O time mineiro chegou aos 20 pontos, em sétimo, um na frente do Volta Redonda e do Ypiranga-RS, que perdeu para o Botafogo, por 2 a 0, em Ribeirão Preto (SP).

Os três times brigam contra o descenso à Série D, já confirmado para o lanterna da chave, o Joinville, com dez pontos. Na última rodada, o Ypiranga recebe o Tupi, em Erechim, enquanto o Volta Redonda vai jogar em casa contra o Joinville.

O Cuiabá confirmou a terceira posição, com 32 pontos, ao vencer o Tombense, com 21, em sexto, e já sem chances de classificação, porém, livre do descenso. Botafogo-SP e Operário-PR, ambos com 34 pontos, já estão garantidos nas quartas e a última vaga está sendo disputada por Bragantino, com 25, e Luverdense, com 21.

Os dois vão jogar fora neste domingo. O Bragantino vai até o Paraná enfrentar o Operário, enquanto o Luverdense pega o Joinville, em Santa Catarina, precisando vencer para se manter vivo.

Confira os jogos da 17.ª rodada da Série C:

Sábado

Tupi 2 x 1 Volta Redonda

Náutico 2 x 0 ABC

Botafogo-SP 2 x 0 Ypiranga-RS

Cuiabá 2 x 1 Tombense

Domingo

15h30

Operário-PR x Bragantino

Joinville x Luverdense

16h - Globo-RN x Botafogo-PB

19h

Atlético-AC x Confiança

Juazeirense x Santa Cruz

Segunda-feira

21h15 - Salgueiro-PE x Remo