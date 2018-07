Náutico bate Duque e assume liderança da Série B

Com duas vitórias em dois jogos, o time pernambucano assumiu a liderança com seis pontos e saldo de três gols, contra dois gols de Figueirense e Bahia. Já o time carioca ainda não somou nenhum ponto e está na penúltima colocação da tabela.

Mesmo jogando fora de casa, o Náutico começou em cima e abriu o placar aos 14 minutos. Zé Carlos cobrou escanteio e após desvio, Evando completou para o fundo do gol, de peixinho.

O Duque de Caxias chegou ao empate cinco minutos depois. Gleidson cruzou para a área e Marcelo, entre dois zagueiros, cabeceou sem chances para o goleiro adversário, que ainda tocou na bola. Depois disso, Tinga, do Náutico, foi expulso por jogada violenta.

Mesmo com um a menos, o Náutico voltou melhor do intervalo e passou à frente novamente aos 13 minutos. Elton fez boa jogada e tocou para Geílson, que invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu no canto, mesmo sem ângulo.

O Duque tentou o empate, mas pecava nas finalizações. No final do jogo, Bruno Menegel foi expulso, deixando o time visitante com dois a menos. Mesmo assim, a equipe carioca não teve forças para buscar seu primeiro ponto na competição.

Na terceira rodada, o Náutico jogará novamente diante de sua torcida, desta contra o Bragantino, na sexta-feira. O Duque fecha a rodada, no sábado, em Taguatinga, diante do Brasiliense.

Ficha Técnica:

Duque de Caxias 1 x 2 Náutico

Duque de Caxias - Vinícius; Marquinhos (Júlio César), Pesanha, Marlon e Roberto Lopes; Gleidson Souza, Junior Carioca, Juninho (Maurinho) e Marcelo Macedo; Jougle (Marco Antônio) e Léo Guerreiro. Técnico: Ailton Ferraz.

Náutico - Gledson; César Prates, Walter Vinícius, Ramirez e Zé Carlos (Anderson Paim); Márcio, Tinga, Geilson (Helivelton) e Evando (Elton); Carlinhos Bala e Bruno Meneguel. Técnico: Alexandre Gallo.

Gols - Evando, aos 14, e Marcelo, aos 19 minutos do primeiro tempo. Geílson, aos 13 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Gleidson e Léo Guerreiro (Duque de Caxias).

Cartões vermelhos - Tinga e Bruno Meneguel (Náutico).

Árbitro - Marcos André Gomes da Pensa (ES).

Renda - R$ 810,00.

Público - 54 pagantes.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).