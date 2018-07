Náutico bate Luverdense e elimina risco de rebaixamento

O Náutico acabou neste sábado com o risco de rebaixamento na Série B, ao derrotar o Luverdense por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. O jogo foi válido pela 35.ª rodada do campeonato.

Com o resultado positivo, o Náutico quebrou uma série de cinco jogos sem vitória e chegou aos 49 pontos. Deixou, portanto, o Luverdense com 46 pontos, ainda com um pequeno risco de rebaixamento para a terceira divisão nacional.

Jogando em casa, o Náutico dominou o primeiro tempo. O Luverdense esteve irreconhecível e não conseguiu ameaçar o goleiro Júlio César. Assim, o clube pernambucano só não abriu o placar pela falta de pontaria de seus atacantes.

A partida caiu de produção na segunda etapa. O Náutico continuava melhor, mas sofria para passar pela forte marcação do Luverdense, que foi se segurando como pôde. Com dificuldade de invadir a área, o clube pernambucano arriscava de longa distância. Aos 12 minutos, por exemplo, Vinícius cobrou falta e mandou no travessão.

O Luverdense não escondeu durante todo a partida que jogaria por uma única bola, mas desperdiçou chance incrível de marcar. Aos 28 minutos, Misael fez boa jogada pelo lado direito de campo, invadiu a área e rolou para Café, que, sem goleiro, chutou para fora. O castigo veio aos 35. Bruno Furlan cruzou na cabeça de Sassá, que testou para dar vitória ao Náutico.

Na próxima rodada, que será toda disputada na terça-feira, o Náutico enfrenta o Oeste em Itápolis (SP), enquanto o Luverdense recebe o América-MG em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 1 X 0 LUVERDENSE

NÁUTICO - Júlio César; David (Rafael Cruz), William Alves, Luiz Alberto e Gaston Filgueira; João Ananias, Paulinho e Vinícius; Sassá, Bruno Furlan (Leleu) e Crislan (Renato). Técnico: Dado Cavalcanti.

LUVERDENSE - Thomazella; Jean Patrick, Carlão, Paulinho e Edinho; Gilson, Júlio Terceiro, Samuel (Washington) e Felipe Alves (Café); Léo (Mateus Lima) e Misael. Técnico: Maico Gaúcho.

GOL - Sassá, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Vinícius (Náutico); Jean Patrick (Luverdense).

RENDA - R$ 78.060,00.

PÚBLICO - 1.566 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).