Náutico bate o Fluminense-BA e garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O Náutico é o primeiro clube classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O time pernambucano foi até Feira de Santana (BA) e venceu o Fluminense local por 1 a 0, nesta quarta-feira, na abertura da segunda fase, no estádio Joia da Princesa. O gol da vitória foi marcado por Wallace Pernambucano, usando a cabeça, aos 26 minutos do primeiro tempo.

O clube pernambucano agora aguarda o vencedor do confronto entre Aparecidense-GO, que eliminou o Botafogo e foi a maior zebra na primeira fase, e o Cuiabá. O time do Mato Grosso vai ter a vantagem de atuar em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá, um dos "elefantes brancos" deixados pela Copa do Mundo de 2014.

A rodada segue nesta quinta-feira com mais cinco jogos. Na próxima semana, outros 14 vão completar a segunda fase. Assim como foi na primeira, as vagas são decididas em partida única. No entanto, o empate já não é motivo de eliminação. Se o duelo terminar em igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

Confira a 2.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

Fluminense-BA 0 x 1 Náutico-PE

Quinta-feira

19h15

Vitória-BA x Corumbaense-MS

Sport-PE x Ferroviário-CE

Fluminense-RJ x Salgueiro-PE

21h30

Novo Hamburgo-RS x CRB-AL

CSA-AL x São Paulo-SP

21/02 (quarta-feira)

19h30

Atlético-PR x Tubarão-SC

Remo-PA x Internacional-RS

Londrina-PR x Ceará-CE

20h30

Criciúma-SC x Cianorte-PR

Figueirense-SC x Oeste-SP

Goiás-GO x Boa-MG

Bragantino-SP x Altos-PI

21h30

Cuiabá-MT x Aparecidense-GO

21h45

Ponte Preta-SP x Internacional-SP (Limeira)

Botafogo-PB x Atlético-MG

22/02 (quinta-feira)

19h15

Juventude-RS x Avaí-SC

Vila Nova-GO x Joinville-SC

21h30

Sampaio Corrêa-MG x Paraná-PR

Uberlândia-MG x Coritiba-PR