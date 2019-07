Náutico bate o Treze e entra no G4 da Série C; Confiança se garante na liderança

Longe de ter sido fácil, o Náutico conseguiu atingir o seu objetivo neste domingo ao entrar na zona de classificação (G4) do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Para tanto, sofreu muito para vencer por 1 a 0 o lanterna Treze no estádio dos Aflitos, em Recife. Já o Confiança assumiu a liderança da chave ao vencer por 3 a 1 o Imperatriz-MA, no Batistão, em Sergipe.

Estes dois resultados mexeram com a briga pelas primeiras posições. O Confiança chegou aos mesmos 24 pontos do Sampaio Corrêa. Porém, o time alagoano leva vantagem no saldo de gols: 5 a 2. O Náutico ocupa a quarta posição, com 21 pontos, atrás do Ferroviário-CE, com 23.

Mesmo com a derrota, o Imperatriz segue em quinto lugar, com 18 pontos, e ainda promete brigar por uma vaga nas quartas de final. Situação complicada é vivida pelo Treze, com nove pontos, na lanterna.

Apenas um jogo foi realizado pelo Grupo B, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT), neste domingo. Luverdense e Tombense empataram sem gols e continuam brigando contra o rebaixamento. O time da casa é penúltimo colocado, com 12 pontos, só na frente do lanterna Atlético Acreano, com oito. O Tombense soma 13, em nono lugar, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa com um concorrente direto.

A rodada começou na quinta-feira e termina nesta segunda-feira, quando Paysandu e Volta Redonda se enfrentam no estádio da Curuzu, em Belém, em confronto direto pelo G4 do Grupo B, a partir das 20 horas.

Confira os jogos da 13.ª rodada:

Quinta-feira

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Santa Cruz-PE

Sexta-feira

Ypiranga-RS 1 x 1 Remo

Sábado

São José-RS 3 x 0 Atlético-AC

Globo-RN 2 x 0 Ferroviário-CE

Botafogo-PB 1 x 1 ABC-RN

Boa Esporte-MG 2 x 0 Juventude-RS

Domingo

Confiança-SE 3 x 1 Imperatriz-MA

Luverdense-MT 0 x 0 Tombense-MG

Náutico-PE 1 x 0 Treze-PB

Segunda-feira

20h

Paysandu-PA x Volta Redonda-RJ