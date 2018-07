Náutico busca reabilitação em casa contra o Fluminense Depois de uma derrota de goleada por 5 a 1 contra o Atlético Mineiro, na última rodada, em Belo Horizonte, o Náutico, que está na 13.ª posição no Campeonato Brasileiro, busca pontuar, com o apoio da torcida, no jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 16h20, no estádio dos Aflitos, no Recife, para não ficar muito perto da zona de rebaixamento.