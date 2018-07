Náutico cede empate ao Bragantino e perde os 100%

O jogo, marcado para 21 horas, começou com uma hora e 17 minutos de atraso, por causa de um incêndio que causou uma queda de energia, apagando todos os refletores do estádio. Quando a partida começou, o Náutico partiu para cima do Bragantino, sendo bastante empurrado pela sua torcida. Com apenas dez minutos, já tinha perdido três chances de gol com Carlinhos Bala.

De tanto pressionar, o Náutico chegou ao seu gol. Depois de um passe errado do zagueiro Everaldo, do Bragantino, o lateral-direito César Prates lançou para Evando, que estava sozinho. Ele ajeitou a bola no peito e chutou com a perna esquerda para o gol, abrindo o placar aos 39 minutos.

O Náutico perdeu uma chance de matar a partida logo aos 12 do segundo tempo. O árbitro marcou pênalti de Everaldo em cima de Evando, mas, na cobrança, Carlinhos Bala chutou para fora, perdendo a chance de ampliar o marcador.

Depois do pênalti perdido, entrou aquela velha frase no futebol: quem não faz, toma. Aos 32 minutos, depois de uma bela jogada individual de Danilo Bueno, o Bragantino empatou. Nesta altura, o Náutico estava com um jogador a menos por causa da expulsão de Ramirez.

Na quarta rodada, o Náutico vai até Florianópolis para encarar o Figueirense, na próxima terça, às 19h30. Já o Bragantino faz o confronto paulista diante do São Caetano, no mesmo dia e horário, em Bragança Paulista.

Ficha técnica

Náutico 1 x 1 Bragantino

Náutico - Gledson; César Prates, Walter, Vinícius (Diego Bispo) e Zé Carlos; Ramirez, Élton, Carlinhos Bala e João Henrique (Nilson), Evando (Erivelto) e Geílson. Técnico: Alexandre Gallo.

Bragantino - Gilvan; Everaldo, André Astorga e Murilo Henrique; Bruno Peres, Francis, Emerson, Danilo Bueno (Lúcio) e Esquerdinha (Amaral); Léo Jaime (Rodriguinho) e Hyantony. Técnico: Marcelo Veiga.

Gols - Evando, aos 39 minutos do primeiro tempo; Danilo Bueno, aos 32 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Evando (Náutico); Bruno Peres, Emerson, Everaldo, Gilvan, Murilo Henrique e André Astorga (Bragantino).

Cartão vermelho - Ramirez (Náutico).

Árbitro - Suelson Diógenes de França Medeiros (RN).

Renda - R$ 70.440.00.

Público - 9.035 pagantes.

Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).