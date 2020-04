Náutico comunica que presidente Edno Melo, diagnosticado com covid-19, está bem

O Náutico comunicou a todos nesta quarta-feira com um posicionamento oficial de que o presidente Edno Melo, diagnosticado com coronavírus (covid-19) na última terça-feira, está bem "nada medida do possível" para quem tem a doença.

"O presidente está bem, na medida do possível, para quem tem a doença. Está em casa juntamente com a esposa, tomando as medidas necessárias de isolamento social e tomando os medicamentos. A situação está tranquila", comunicou o clube.

Edno Melo e sua esposa estão em isolamento domiciliar desde que foram diagnosticados com coronavírus. O vice-presidente médico do Náutico, Múcio Vaz, acredita que o mandatário vai poder voltar ao convívio social entre 15 a 18 dias.

"O tempo de isolamento deles deve durar cerca de duas semanas e se não houver intercorrências, o que é a nossa torcida, pois queremos a pronta recuperação do presidente, ele deve poder retornar ao convívio social entre 15 e 18 dias", disse Múcio Vaz.

No período em que Edno Melo ficar isolado e sem conceder entrevistas, o vice-presidente Diógenes Braga é quem será o responsável por todos os assuntos ligados ao clube.