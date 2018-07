Náutico confirma contratação do atacante Maikon Leite

RECIFE - Exatas três semanas depois de se despedir do Palmeiras, Maikon Leite tem um novo clube. Sem espaço no Palestra Itália, o atacante foi apresentando nesta terça-feira como novo reforço do Náutico para a sequência do Brasileirão e também para a disputa da Copa Sul-Americana.

O jogador havia deixado o Palmeiras rumo ao Umm-Salal, do Catar. Mas, uma semana depois ele voltou a treinar na Academia de Futebol, uma vez que o empréstimo de um ano não se concretizou. Em seguida a Ponte Preta fez oferta para contar com Maikon Leite, mas a diretoria do Palmeiras exigia que os campineiros pagassem boa parte dos salários dele e não houve negócio.

Finalmente veio a proposta do Náutico, que já havia levado Tiago Real e Leandro Amaro. "Eu preciso do Náutico e o Náutico precisa de mim. Já vi no semblante do grupo a vontade de vencer. Este já é o primeiro passo", disse o atacante, ao ser apresentado no clube pernambucana com contrato de empréstimo válido por um ano.

Maikon Leite chegou ao Palmeiras em 2011, mas nunca conseguiu se firmar na equipe em virtude de algumas lesões e também de atuações irregulares. O atacante, que tem contrato com o clube até 2016, participou da conquista da Copa do Brasil no ano passado, mas também da campanha que culminou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No total, ele disputou 87 partidas, com 12 gols marcados pelo clube.

A saída consumada dele é mais um passo do esforço da diretoria alviverde em limpar o elenco. Nos últimos dias, já saíram Weldinho (Sporting Lisboa), Tiago Real (Náutico), João Denoni (Oeste), Emerson (Oeste), Leandro Amaro (Náutico), Patrik (Sport) e Maurício Ramos (Al Sharjah-Emirados Árabes Unidos).