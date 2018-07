Náutico derrota o Figueirense e deixa a lanterna da Série B do Brasileiro

Em recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, nesta terça-feira, em confronto direto contra o rebaixamento. O jogo foi disputado na Arena Pernambuco, no Recife, pela 21.ª rodada, e o time pernambucano deixou a lanterna da competição.

A vitória, apenas a quarta na competição, levou a equipe do técnico Roberto Fernandes aos 17 pontos. Ultrapassou o ABC, que tem um ponto a menos, mas ainda joga contra o Internacional neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O Figueirense também está na zona do rebaixamento. Com 21 pontos, o time catarinense é o 18.º colocado. Luverdense, 17.º, e Santa Cruz, 16.º, ambos com 23 pontos, são respectivamente os primeiros times dentro e fora da zona da degola. Os dois também entram em campo neste sábado, na conclusão da rodada.

O Náutico saiu na frente com belo gol aos 17 minutos, em jogada ensaiada no escanteio. Ao invés de cruzar a bola, Erick tocou para Giovanni, que estava livre na entrada da área. O meia teve espaço para dominar e bater no canto esquerdo do goleiro Saulo para abrir o placar.

Melhor no jogo, o time da casa ainda ampliou no primeiro tempo com o estreante William. Desta vez foi Giovani quem tocou para Breno, que deixou o experiente centroavante sozinho, só com o trabalho de empurrar para o gol. Desta forma, ele marcou pela primeira vez com a camisa alvirrubra.

O time da casa seguiu melhor em campo na segunda etapa e só não ampliou o resultado porque Saulo estava em noite inspirada, evitando gols certos de Giovanni e Erick. Para complicar ainda mais a situação do visitante, o zagueiro Naylhor foi expulso aos 27 minutos, deixando o time catarinense com um homem a menos. O defensor já tinha um amarelo e deu entrada dura em Iago Silva, recebendo o segundo cartão.

Com um a mais, o Náutico administrou o resultado e controlou a partida até o apito final para garantir a importante vitória sem sustos.

O Náutico voltará a campo no próximo dia 25, uma sexta-feira, quando visitará o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 22.ª rodada da Série B. No dia seguinte será a vez do Figueirense receber o Guarani, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 x 0 FIGUEIRENSE

NÁUTICO - Jeferson; Joazi, Breno, Feliphe Gabriel e Henrique Ávila; Amaral, Diego Miranda e Giovanni (Cal Rodrigues); Erick (Gerônimo), William e Gilmar (Iago Silva). Técnico: Roberto Fernandes.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu Vieira, Leandro Almeida, Naylhor e Julinho; Zé Antônio, Patrick, Bruno Santos (Lucas Silva) e Luidy (Ferrugem); Zé Eduardo (Renan Mota) e Henan. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Giovanni, aos 17, e William, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Breno (Náutico); Dudu Vieira, Luidy, Zé Antônio e Zé Eduardo (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Naylhor (Figueirense).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 17.990,00.

PÚBLICO - 3.682 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).