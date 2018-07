Náutico derrota o Vila Nova fora de casa e se aproxima do G4 da Série B

Após dois tropeços, o Náutico deixou aliviado o Estádio OBA, em Goiânia, neste sábado. Em confronto com o Vila Nova, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fez um segundo tempo sólido e conquistou a vitória por 2 a 0 na casa dos adversários.

Com o resultado do duelo em Goiânia, o time pernambucano chegou aos 31 pontos, a três do G4, a zona de acesso à elite. O Vila Nova, por sua vez, segue no meio da tabela, com 26 pontos.

O time goiano entrou em campo com a proposta de pressionar a saída de bola do adversário e conseguiu aplicar bem a estratégia. O Náutico teve dificuldades para ingressar na área dos donos da casa e sofreu sustos logo nos primeiros dez minutos de jogo em duas finalizações de Jean Carlos.

O meia continuou sendo o responsável pelas ações ofensivas do time goiano, principalmente nas jogadas de bola parada, mas o goleiro Julio César não foi muito acionado e só voltou a levar um susto aos 40 minutos, quando Jean Carlos arriscou de fora e viu a bola passar da meta. Já a única jogada de perigo do Náutico foi aos 29 minutos, em chute de Nem.

A segunda etapa começou em ritmo frenético. Com um minuto de bola rolando, o time pernambucano chegou bem com Hugo, mas Saulo espalmou. Segundos depois, Jean Carlos chutou para grande defesa de Julio César. Por fim, aos seis minutos, o Náutico abriu o placar. Rony fez boa jogada pelo lado direito e tocou para Jefferson Nem mandar para o fundo do gol.

O Vila tentou reagir e chegou a levar perigo ao adversário, mas o Náutico foi mais eficiente e ampliou o placar aos 19 minutos. Hugo recebeu passe de Vinícius e bateu rasteiro: 2 a 0.

As duas equipes voltam campo às 20h30 desta terça-feira. O Náutico enfrenta o Londrina, na Arena Pernambuco, enquanto o Vila Nova vai a São Januário encarar o líder Vasco.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 2 NÁUTICO

VILA NOVA - Saulo; Bruno Oliveira (Everton), Guilherme, Vinícius Simon e Marcelo Cordeiro; Victor Bolt, Magno Silva, Fagner (Joãozinho) e Jean Carlos; Moisés e Patrick (Vandinho). Técnico: Guilherme Alves.

NÁUTICO - Julio César; Joazi, Igor Rabello, Adalberto e Gastón Filgueiras; João Ananias, Eurico (Negretti), Renan Oliveira (Vinícius) e Hugo (Yuri Mamute); Rony e Jefferson Nem. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Jefferson Nem, aos seis, e Hugo aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

CARTÕES AMARELOS - Adalberto (Náutico); Victor Bolt (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio OBA, em Goiânia (GO).