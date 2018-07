Náutico desencanta e vence o Paysandu com três gols de Vinícius

Depois de quatro jogos sem vitória, o Náutico levou vantagem sobre o Paysandu e triunfou por 3 a 1, nesta tarde, na Arena Pernambuco, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vinícius marcou os três gols do time da casa, que agora soma 36 pontos, em 11.º lugar. O time de Belém continua em baixa com 32 pontos, em 14.º lugar.

O Náutico, bem armado pelo técnico Givanildo Oliveira, começou melhor. Diminuindo os espaços do visitante, aproveitou as chances que teve para abrir vantagem. Aos 16 minutos, a defesa não cortou e Rafael Pereira ajeitou par trás para o chute de Vinícius. A bola desviou em Roniery e tirou o goleiro Emerson da jogada: 1 a 0.

Enquanto o Paysandu tentava se posicionar melhor em campo, o time de Pernambuco ampliou aos 21 minutos. Desta vez a ajeitada foi de Lucas para o chute de primeira de Vinícius no ângulo de Emerson: 2 a 0. O jogo ficou mais tranquilo para o mandantes, que passou a valorizar a posse de bola.

Aos poucos, porém, o Paysandu foi se soltando e atrás no placar, foi ao ataque. Aos 36 minutos, ameaçou com um chute sem ângulo de Tiago Luís que Júlio César rebateu. Aos 40 minutos, o time paraense diminuiu com Jhonnathan. Ele foi lançado por Augusto Recife e dividiu com Júlio César. Na sobra, a bola ficou com Leandro Cearense que fez o passe para Jhonathan na esquerda. Ele bateu rasteiro para as redes: 2 a 1.

O segundo tempo começou sem mudanças. Mas o Paysandu passou a tocar melhor a bola no meio-campo e passou a envolver o time da casa. Mas não transformou este domínio em chances de gol. Nos contra-ataques, o Náutico quase ampliou aos 27 minutos, quando Renan Oliveira entrou nas costas da defesa e chutou no pé da trave.

Já nos acréscimos, Rony foi derrubado por Roniery dentro da área e acabou expulso. O pênalti foi cobrado por Vinícius, que deslocou Emerson e comemorou, aos 49 minutos, seu terceiro gol, o quinto em cinco jogos.

No próximo sábado o Náutico vai enfrentar o Paraná, em Curitiba. O Paysandu só volta a campo na outra segunda-feira, dia 26, em casa, diante do Bragantino.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 3 X 1 PAYSANDU

NÁUTICO - Júlio César; Joazi, Adalberto, Rafael Pereira e Gastón Filgueira; João Ananias, Renan Oliveira (Negretti), Marco Antônio (Esquerdinha) e Vinícius; Rony e Bergson (Yure Mamute). Técnico: Givanildo Oliveira.

PAYSANDU - Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife (Rafael Costa), Lucas (Raí) e Jhonnathan (Mailson); Tiago Luis e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Vinícius aos 16 e 21 e Jhonnathan aos 40 minutos do primeiro tempo. Vinícius, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gleidson Santos Oliveira (BA)

CARTÕES AMARELOS - Vinícius e Esquerdinha (Náutico). Lucas, Augusto Recife, João Lucas e Ricardo Capanema (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Roniery (Paysandu)

RENDA - R$ 36.325.

PÚBLICO - 2.645 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).