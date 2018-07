Náutico é goleado pelo Paraná e fica perto da degola

Agora, o Náutico caiu para a 14.ª colocação e, com 37 pontos, fica a seis de distância do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o Brasiliense. Já o Paraná praticamente se garante na Série B por mais uma temporada, pois com 42 pontos assumiu a 10.ª posição.

Mesmo jogando como visitante, o Paraná dominou o primeiro tempo e construiu a vitória com certa facilidade. Aos seis minutos, Rodrigo Pimpão levantou na área em cobrança de falta e Wanderson usou a cabeça para desviar e fazer o primeiro gol. O segundo do time paranaense saiu dois minutos depois. Os papéis se inverteram e Wanderson fez o passe para Rodrigo Pimpão, que chutou e ampliou a vantagem ao acertar o canto esquerdo. O terceiro também foi de Pimpão. Aos 23, Wanderson apareceu livre dentro da área pelo lado direito e rolou para o atacante completar para o gol vazio.

No segundo tempo, o Náutico até esboçou uma reação. Aos dez minutos, Bruno Meneghel fez boa jogada e acertou o travessão de Juninho. Quatro minutos depois, diminuiu o placar. Ramirez aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou forte. Juninho ainda tocou na bola, porém não evitou o gol.

Após pressão do time pernambucano, o Paraná soube explorar o contra-ataque e marcar o quarto gol já no final do jogo. Aos 38 minutos, após lançamento longo, a defesa do Náutico falhou e Somália tocou de cabeça por cima do goleiro Glédson para fechar o placar nos Aflitos: 4 a 1.

Pela 31.ª rodada, o Náutico terá pela frente o clássico diante do Sport, neste sábado, às 17 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife. Já o Paraná também encara um clássico, pois joga diante do líder Coritiba, no mesmo dia, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Ficha técnica

Náutico 1 x 4 Paraná

Náutico - Glédson; César Prates (Wilton Goiano), Walter, Wescley e Zé Carlos (Bruno Meneghel); Rodrigo Pontes, Ramirez, Giovanni e Jeff Silva; Joélson (Max) e Geílson. Técnico: Roberto Fernandes.

Paraná - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luiz Henrique; Murilo, Chicão (Fransérgio), Edimar, Wanderson e Henrique; Rodrigo Pimpão (Somália) e Lima (Kelvin). Técnico: Roberto Cavalo.

Gols - Wanderson, aos 6, e Rodrigo Pimpão, aos 8 e aos 23 minutos do primeiro tempo; Ramirez, aos 14, e Somália, aos 38 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Rodrigo Pontes e Wescley (Náutico); Chicão e Rodrigo Pimpão (Paraná).

Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).