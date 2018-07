Náutico e Santa Cruz empatam sem gols em clássico pela Série B

Em um clássico bastante equilibrado na tarde deste sábado, Náutico e Santa Cruz só empataram por 0 a 0, na Arena Pernambuco, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não foi bom para ninguém da dupla pernambucana.

A igualdade mantém o Santa Cruz distante do grupo dos quatro primeiros colocados, com 19 pontos, sendo que este foi o segundo jogo seguido sem vitória do time, que antes já havia empatado com o Luverdense, por 2 a 2, no Mato Grosso.

Enquanto isso, o Náutico segue o seu calvário na competição. Com o empate, permanece na última colocação, com apenas sete pontos. São nove derrotas, quatro empates e apenas uma vitória em 14 jogos disputados.

O primeiro tempo do clássico foi muito equilibrado, com os dois times tocando bastante a bola e tentando encontrar espaços na defesa adversária. A oportunidade mais clara de gol foi do Santa Cruz. Aos 20 minutos, Augusto recebeu passe e na grande área chutou por cima do travessão.

Na etapa final, o confronto ganhou mais velocidade, inclusive com os times se lançando mais ao ataque. O Santa Cruz perdeu ótima chance logo aos dois minutos com Augusto, após cruzamento na área em que o atacante não conseguiu completar para as redes.

Só que o Náutico também poderia ter tido mais sorte em campo. Aos 25 minutos, Diego Miranda recebeu cruzamento e cabeceou. O goleiro Júlio César se esticou todo e mandou a bola para escanteio. Faltou maior efetividade e precisão para os times conseguirem um melhor resultado.

O Náutico volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Paysandu, às 19h15, no Mangueirão, em Belém. O Santa Cruz recebe o Vila Nova, também na terça, mas às 20h30, no Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 0 X 0 SANTA CRUZ

NÁUTICO - Tiago Cardoso; Sueliton, Breno, Feliphe Gabriel e Léo Carioca (Leilson); Amaral, Jobson (Cal Rodrigues), Giovanni (Diego Miranda) e Henrique; Erick e Alison. Técnico: Beto Campos.

SANTA CRUZ - Júlio César; Gabriel Vallés, Bruno Silva, Jaime e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; Augusto (William Barbio), André Luís (Júlio Sheik) e Halef Pitbull. Técnico: Givanildo Oliveira.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Breno, Jobson, Cal Rodrigues, Sueliton (Náutico); Gabriel Vallés, Jaime e Tiago Costa (Santa Cruz).

RENDA - R$ 173.680.

PÚBLICO - 13.450 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).