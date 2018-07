Náutico encerra série negativa com vitória sobre Icasa

Depois de perder dois jogos seguidos, para Boa e Atlético-GO, o Náutico finalmente reencontrou o caminho das vitórias. Jogando na noite desta terça-feira, o time superou o Icasa por 1 a 0, graças ao gol marcado por Marinho, ainda na primeira etapa. O confronto foi disputado na Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife, e marcou a abertura da 14ª rodada da Série B.

Com a vitória, o Náutico chegou aos 18 pontos, ainda no bloco intermediário do campeonato. O Icasa, por sua vez, permanece com 15 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Diante de sua irritada torcida, o Náutico tomou a iniciativa do confronto nesta terça-feira. Apostando nas infiltrações e nas triangulações, o time pernambucano chegava na área adversária com certa facilidade.

Em um desses bons ataques, Marinho abriu o placar aos 38 minutos, em chute no contrapé do goleiro Fábio. Em rápida resposta, Vanger carimbou a trave de Alessandro e por muito pouco não deixou tudo igual no jogo.

No segundo tempo, o Icasa adiantou sua marcação, o que deu aos donos da casa muito espaço para criar, principalmente com Marinho. Com o jogo aberto, os dois times criaram boas oportunidades para mudar o placar. Neílson, por exemplo, estava livre de marcação, mas chutou para longe do gol do Náutico. E Elicarlos quase fez 2 a 0 de cabeça.

Agora, o Náutico volta a campo só em 9 de agosto, quando enfrenta o Santa Cruz no Estádio do Arruda. Já o Icasa joga no dia anterior, contra o América-MG, em Juazeiro do Norte (CE).

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 1 X 0 ICASA

NÁUTICO - Alessandro; Neilson, William Alves, Edvânio e Raí; Gilmak, Elicarlos, Paulinho, Marcos Vinícius (Vinícius) e Marinho (Leleu); Tadeu (Luizinho Mello). Técnico: Sidney Moraes.

ICASA - Fábio; Paulo Henrique, Gilberto, Naylhor e Zé Carlos; Foguinho, Guídio, Dodó(Aelson) e Eliomar (Alan Mineiro); Vanger e Neílson (Núbio Flávio). Técnico: Leandro Sena.

GOL - Marinho, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Marcos Vinícius (Náutico); Gilberto, Guídio e Naylhor (Icasa).

CARTÃO VERMELHO - Paulinho (Náutico).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).