Náutico enfrenta o Flamengo sem comando no futebol Se após a dispensa de Mano Menezes o Flamengo deve enfrentar o Náutico sem técnico neste domingo, às 16 horas, na Arena Pernambuco, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube pernambucano não está em melhor situação. Entrará em campo com o comando do departamento de futebol desfeito.